القوى العاملة: تعيين 574 شابا بالقطاع الخاص في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 574 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 36 من متحدي الإعاقة، واستخراج 795 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك بالـ 5 مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال يناير الماضي على 212 منشأةً في مجالي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل؛ فضلا عن 11 حملة، ,بحث 29 شكوى فردية، تم تسوية 6 منها وديا، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، والباقي ما زال قيد البحث.

وتابع: تم قياس مستوى مهارة 450 مستفيدا، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم في إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج.