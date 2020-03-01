بمكافأة 1000 جنيه.. قبول التدريب الفندقي للإناث مجانا (الثلاثاء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن بدء تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث مجانا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى 10 مارس الجاري، وبمكافأة قدرها 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، وذلك للتدريب على الأعمال الفندقية "مطبخ ، وسرفيس، وغرف".

وقال الوزير في بيان اليوم، إن التدريب يتم لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل 6 أيام أسبوعيا، مؤكدا أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.

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وأوضح سعفان، أنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، ومن حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والسن من 18 إلى 30 سنة.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم مرفقا بها السيرة الذاتية، ولا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة البطاقة، والمؤهل، وذلك بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير، وعضوية أثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة