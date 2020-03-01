الأزهر يسمح لطلاب الشهادة الثانوية المتخلفين بتحرير الاستمارة مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، منح طلاب الشهادة الثانوية المتخلفين عن تسجيل استمارات دخول الامتحانات للعام الدراسي 2019/2020، للتسجيل مرة أخرى بدءا من اليوم، وحتى 20 مارس الجاري.

ونص قطاع المعاهد الأزهرية، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على أن تستقبل المعاهد الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارات المرحلة الأولى بدءا من الأول من مارس وحتى 20 من الشهر نفسه، على أن تتسلم المناطق جميع الاستمارات بدءا من الـ21 من مارس.

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية، المناطق بضرورة تسليم استمارات طلاب الشهادة الثانوية للإدارة المركزية للامتحانات في الثاني من أبريل المقبل.

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تسجيل استمارات امتحانات طلاب الشهادة الثانوية منتصف يناير الماضي، وحتى الـ28 من فبراير.

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ومن جانبه، قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يمكن لطلاب الشهادة الثانوية، تسجيل استمارات التقدم للامتحان من المنازل للمرة الأولى، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بعد انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، 30 مايو المقبل، في جميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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