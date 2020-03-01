وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين بسوهاج ضمن "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، افتتاح أعمال تطوير مدرستي الشيخ زين الابتدائية الجديدة والشيخ زين الإعدادية المشتركة وذلك في احتفالية صندوق "تحيا مصر"، بمحافظة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

حضر الافتتاح كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.

وتفقد شعراوي ووزير التربية والتعليم أعمال التطوير التي تم القيام بها في المدارس والتقوا مع عدد من التلاميذ، وبلغت أعمال تطوير مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة حوالي 3.6 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الإنشائي الشامل لكامل مسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة.

وبلغت تكلفة مشروع تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة حوالي 3.4 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الإنشائي الكامل لمسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة.