"البحوث الإسلامية" و"مركز الفتوى" ينظمان حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، الأحد، حفلًا لتوزيع جوائز المسابقة الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ)، والتي أقيمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في كتابي: (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي)، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له الأحد، أن المسابقة تأتي ضمن جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وأِشار المجمع، إلى أن المسابقات إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، لأن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالا كبيرا من جانب الجمهور.