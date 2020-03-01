8 دقائق من مصر الجديدة للدائري.. تطوير حلمية الزيتون لإنشاء محور جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد منطقة حلمية الزيتون في الفترة الحالية خطة تطوير على مستوى الطرق الموجودة بها بالاشتراك بين محافظة القاهرة وعدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وينشر الخليج 365 تفاصيل خطة تطوير المنطقة والتي تستهدف رفع كفائتها وإعادة تأهيلها وربطها بمحاور مرورية جديدة تصلها بمختلف مناطق القاهرة بما يحقق السيولة المرورية الواضحة ويختصر زمن الرحلات بصورة كبيرة جدًا.

محور بديل لكوبري الحلمية

تستهدف عملية التطوير إنشاء محور مروري بديل لكوبري الحلمية يربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر، حيث تم هدم كوبري الحلمية لاستبداله بآخر.

وكان كوبري الحلمية القديم والمكون من 3 أجزاء يربط بين منطقتي حلمية الزيتون والمطرية، في اتجاهين للسيارات ذهابًا وإيابًا، وثالث في المنتصف، كان مخصصًا قديمًا للترام.

وتشمل أعمال التطوير إقامة محور من مصر الجديدة إلى طريق شبرا بنها الحر خلال 4 أشهر، للربط بين منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبوبكر الصديق، وذلك من أسفل كوبري التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبري مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولايستغرق أكثر من 8 دقائق فقط.

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ويتفرع من هذا المحور وصلة من ميدان المطرية في اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوي في 15 دقيقة فقط.

تحويلات مرورية

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبري جديد مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وتستمر هذه التحويلات لمدة شهر، ويجرى رفع كل السيارات المتروكة بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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