مصر | إحالة حداد للمفتي لإشعاله النيران في منزل أهل زوجته بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة حداد للمفتي لإشعاله النيران في منزل أهل زوجته بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق حداد إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، لاتهامه بإشعال النيران في منزل أهل زوجته، وقتل وإصابة 9 بينهم أطفال بالمعادي.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، وومجدي عبد المجيد، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومجدي شكري.

البداية كانت بقصة حب ملتهبة بين "رمضان.ق"، و"سهير.م"، واصل الحبُ نتائجه بزواج العاشقين، وصار الحب جابرًا بين قلوبهما، لكن هذه القصة لم تستمر طويلًا فلن يدع أعداء الحب عشيقين بالحب يتنعمان، انقلبت الآية رأسًا على عقب، وتحولت الحياة الزوجية المليئة بالرومانسية والرحمة، إلى أخرى من العذاب والإهمال والخلافات المتواصلة.