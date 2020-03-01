مصر | إحالة حداد للمفتي لإشعاله النيران في منزل أهل زوجته بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة حداد للمفتي لإشعاله النيران في منزل أهل زوجته بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، وومجدي عبد المجيد، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومجدي شكري.
البداية كانت بقصة حب ملتهبة بين "رمضان.ق"، و"سهير.م"، واصل الحبُ نتائجه بزواج العاشقين، وصار الحب جابرًا بين قلوبهما، لكن هذه القصة لم تستمر طويلًا فلن يدع أعداء الحب عشيقين بالحب يتنعمان، انقلبت الآية رأسًا على عقب، وتحولت الحياة الزوجية المليئة بالرومانسية والرحمة، إلى أخرى من العذاب والإهمال والخلافات المتواصلة.
قررت "سهير" ترك منزل الزوجية والاتجاه لمنزل والدها، مطالبة بالطلاق لتنتزع ما تبقى لها من حياة كريمة، لكن الحب الذي في قلب الزوج لم ينته بعد، فأراد أن يعيد ما كان من حبً من جديد، فذهب لمنزل أهل زوجته محاولًا إصلاح ما يمكن إصلاحه، إلا أنه فوجئ بأن ما تحطم لا يمكن بناؤه من جديد، رفضت "سهير" العودة مع زوجها من جديد بإصرارًا واضح طلبت الاستمرار في إجراءات الطلاق.
اشتعل قلب "رمضان" غيظًا، لم يحتمل أن الحب الذي طالما عاش له قد يذهب دون عودة، ههنا وجد الشيطان مدخله، فصار في عقل الزوج موسوسًا: "إما أنا أو الجحيم"، قرر الزوج الانتقام ليس من زوجته فحسب بل من جميع أهلها في ضربةً واحدة، فحمل زجاجات المولوتوف وذهب إلى منزل حبه القديم، وبدء في إشعال النيران، لتتعالى أصوات الصراخ والعويل، ودماء الأطفال تتناثر أمام أعين الزوج الذى لم يشعر بما فعل فقد كانت نار الحب تعمي عينيه.