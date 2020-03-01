مصر | عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

أثيرت الأيام الماضية، ضجة كبيرة، حول قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وإلغاء تعاقداتهم على إقامة الحفلات في النوادي والفنادق والأماكن العامة.

وعقب مرور أيام ليست بالكثيرة تداول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا، يتعجبون فيه من اختصام مغني المهرجانات حمو بيكا، لنقيب الفنانيين التشكليين إمام محاكم مجلس الدولة، ولكن "الخليج 365" حصلت على صورة الدعوى، والتي تبين فيها عدم صحة ما قيل، وأن الدعوى ذكرت فقط أن "بيكا" يختصم نقيب الفنانين، وهو ليس بالشخص المعني بالأختصام، ووزير الثقافة.

وقال سمير صبري، المستشار القانوني والمحامي بمجلس الدولة والنقض والدستورية العليا: إنه ينبغي على مقيم الدعوى، سرعة تعديل الخصم، فيجب على محامي المدعي في الجلسة الأولى للدعوى، طلب تصحيح شكل الدعوي واختصام صاحب الصفة والتنازل عن مخاصمة من ليس له صفه.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه على محامي المدعي، في الجلسة المقبلة للدعوى، التصحيح قبل حجزها للحكم، وإلا فإنه بهذة الحالة يختصم شخص غير ذو صفة مما يدفع المحكمة لرفض الدعوى.