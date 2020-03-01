مصر | 4 أبريل.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ"فض رابعة" 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أبريل.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ"فض رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".. لجلسة 4 أبريل المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، في أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور.

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وأضاف أنه نفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين.