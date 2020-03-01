مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم في "مذبحة كرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم في "مذبحة كرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الاحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".. لجلسة 6 أبريل المقبل للأطلاع

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

وجهت النيابة العامة للمتهم واخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.