مصر | التحقيق مع عاطل لإتجاره في الأسلحة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عاطل لإتجاره في الأسلحة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع عاطل في عقده الثالث من العمر، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة من دون ترخيص، وتخزينها بمنطقة سكنة بالعجوزة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، عن أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة، بحيازة "أ. د"، أسلحة نارية في منطقة سكنه بالعجوزة، فتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية، ذخائر وسلاح ناري، وفرد خرطوش، وبندقية، وعدة طلقات.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

