مصر | وزير العدل يفتتح مكتبًا جديدًا للتوثيق بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يفتتح مكتبًا جديدًا للتوثيق بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الأحد، مكتب توثيق مدينة نصر ثالث، بالدور الأرضي بمجمع النيابات بشارع الأوتوستراد في منطقة الجبل الأخضر، وهو المقر الرابع في مدينة نصر.

ويأتي افتتاح المكتب، ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، وتم تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها وزارة العدل في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية.