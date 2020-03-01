أخبار مصر | للمرة الثانية في 3 أشهر.. إيقاف القائم بأعمال رئيس حي المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية في 3 أشهر.. إيقاف القائم بأعمال رئيس حي المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بإيقاف عصام طلبة القائم بأعمال رئيس حي المرج، وبعض المسئولين بالحي.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قام بوقف رئيس الحي المرج على الهواء مباشرة أثناء مداخلة هاتفية بإحدى البرامج، منذ 3 أشهر، وذلك بسبب تردي أحوال النظافة في الشوارع.

كما قرر المحافظ بوقف مدير فرع هيئة النظافة ورئيس وحدة الرصد البيئي بالحي لتقاعسهم عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ القاهرة، صباح اليوم، لشارعي مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب.

وفسخت المحافظة العقود المبرمة مع متعهدي جمع القمامة فى شارعي مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب لعدم أداء عملهم المكلفين به.

ويذكر أن عصام طلبة كان نائب رئيس حي المرج المُقال خلال فترة عمله.