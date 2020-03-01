أخبار مصر | الإمام الأكبر: رسالة الأزهر قائمة على التعايش بين أتباع الأديان

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير أنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة.



وقال الطيب: إن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان، وقد بذلنا في سبيل تحقيقه جهدًا كبيرًا، حيث أنشأنا بيت العائلة المصرية، وهو نموذج يحتذى في تحقيق التعايش بين المصريين، كما نظمنا العديد من المؤتمرات الداعية لذلك ومنها "مؤتمر الحرية والمواطنة"، الذي نظمه الأزهر قبل عامين، للدعوة لترسيخ مبدأ المواطنة والعيش المشترك.