أخبار مصر | إجراء جديد بشأن غلاف العدد الأخير لـ'الأهرام الرياضي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء جديد بشأن غلاف العدد الأخير لـ'الأهرام الرياضي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمخاطبة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نُشر على غلاف مجلة الأهرام الرياضي في عددها الأخير، والذي يعد مخالفة صارخة للمعايير والأكواد المهنية الصادرة عن المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي؛ لمناقشة عدد من الشكاوى المُقدمة.

وكانت المجلة قد نشرت على غلافها صورة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري العام، والتي حضر فيها فريق الأهلي بينما انسحب منها نادي الزمالك، وكتبت المجلة على فريق الأهلي "الرجال"، بينما كتبت على نصف الملعب الفارغ "الـ..."، وأثار الغلاف ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.