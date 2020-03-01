أخبار مصر | مستقبل وطن: الإصلاح الاقتصادي سبب انخفاض معدل البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: الإصلاح الاقتصادي سبب انخفاض معدل البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انخفاض معدل البطالة يصل إلى 8% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بنسبة 8.9% في الربع الرابع من العام السابق له بعام 2018، يعد نتاج لما قامت به الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود لتنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تنفذه الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية استهدف زيادة معدل النمو، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.

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وأكد أن الدولة قامت بتدشين المئات من المشروعات القومية، ما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب عدد كبير من العمالة، مُشيرًا إلى أن قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما نتج عنه انخفاضًا في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4٪ مقارنة ب 7.5٪ للربع المماثل من العام 2018.