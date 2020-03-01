أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي خالد أبوبكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي خالد أبوبكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة "ON E"؛ للاستماع إلى رده بشأن شكوى مقدمة ضده من النائب جلال عوارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة جمال شوقي، اليوم، لمناقشة عدد من الشكاوى.

واتهم عوارة في شكواه، مذيع أون بالتهكم عليه والسخرية منه، ومخالفة القوانين والقواعد المهنية على خلفية أزمة الكتب المخالفة التي ناقشها مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمثل أبوبكر في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.