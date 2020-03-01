أخبار مصر | مصدر بـ"الصحة": الوزيرة تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف مستجدات كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"الصحة": الوزيرة تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف مستجدات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد سوف تعقد اجتماعا عاجلا ومؤتمرا صحفيا اليوم الأحد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى " الخليج 365"، أن المؤتمر سيعقد في مطار القاهرة، في تمام الساعة الخامسة مساءا، لمراجعة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الحجر الصحي في المطار، والتأكد من تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الوزارة لمنع تسرب أي حالات كورونا إلى البلاد.