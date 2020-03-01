أخبار مصر | الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستشفى النجيلة لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.