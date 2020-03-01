أخبار مصر | شكوى عاجلة ضد كيان وهمي يصدر بطاقات عضوية لصحفيين ومطربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى عاجلة ضد كيان وهمي يصدر بطاقات عضوية لصحفيين ومطربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ ضد أحد الكيانات الوهمية، وذلك بعد ظهور عدد من الكيانات الوهمية التي تنتقص من النقابة، وانتشار منتحلي صفة صحفيين.

وطالب الزملاء من النقيب ومجلس النقابة، التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، حال ثبوت الأمر، ضد كيان وهمي جديد وموقع إلكتروني، يحمل اسم "مؤسسة أهرام اليوم الدولية"؛ وذلك لإعلانهم على صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توفيرهم فرص عمل وهمية باسم الصحافة والإعلام.

وقال الزملاء المتقدمين بالشكوى، إن هذا الكيان الوهمي يقوم بإصدار كارنيهات وبطاقات عضوية في مجالات الصحافة والإعلام، وأيضًا في المجالات الآتية: "صحفي، مذيع، معد برامج، مراسل، فنانة استعراضية، ممثل، مخرج، عازف"، وغيرها من المهن التي لا تمت للصحافة بصلة.