أخبار مصر | مدير مستشفى الواحات البحرية: قوافل الأزهر الأفضل والأكفأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى الواحات البحرية: قوافل الأزهر الأفضل والأكفأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شريف وحيد، مدير مستشفى الواحات البحرية: إن قوافل الأزهر الشريف الطبية، تعد أنجح وأفضل القوافل الموفدة إلى منطقة الواحات البحرية، لما تتميز به من تنظيم العمل وتنوع التخصصات الطبية ذات الكفاءات العالية، الأمر الذي جعل هذه القوافل تحظى بإقبال شديد من الأهالي، حتى أصبحوا يترقبون قدومها.

وأشاد "وحيد" بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء قوافل الأزهر، الذين يحرصون على بذل أقصى ما لديهم لخدمة المرضى، من خلال توقيع الآف الكشوف الطبية، وإجراء مئات العمليات الجراحية في وقت قياسي.

وأوضح أن القافلة السابقة تمكنت من إجراء 100 عملية استئصال اللوزتين للأطفال، حتى أطلقنا عليها قافلة ال"100 لوزة"، كما أن القافلة الحالية تتميز بإجراء عمليات الجراحة بالمناظير لأول مرة على مستوى القوافل الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، الأمر الذي يوفر عناء السفر الطويل إلى مستشفيات القاهرة على الأهالي. Advertisements وتابع أن هناك بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة، حيث تقوم إدارة المستشفى ومديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد منصور، وكيل الوزارة، وبتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتسهيل وتيسير أعمال القوافل الطبية المجانية، التي يرسلها الأزهر مرتين كل عام إلى مستشفى الواحات البحرية.