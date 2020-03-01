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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح تطوير مدرستين بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد، افتتاح أعمال تطوير مدرستي الشيخ زين الابتدائية الجديدة والشيخ زين الإعدادية المشتركة، وذلك في الاحتفالية التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بمحافظة سوهاج لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.
حضر الافتتاح كلا من اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.
وقام وزيرا التنمية المحلية، والتعليم، بتفقد أعمال التطوير التي تم القيام بها في المدارس والتقوا مع عدد من التلاميذ.
وبلغت أعمال تطوير مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة نحو 3.6 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الإنشائي الشامل لكامل مسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، كما بلغت تكلفة مشروع تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة حوالي 3.4 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الانشائى الكامل لمسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة.
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