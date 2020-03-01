شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 450 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة ٤٥٠ مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أن ان تلك الاستثمارات ستعمل على تقليل فترات إنقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

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من جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن محافظة كفر الشيخ يبلغ إجمالي عدد المشتركين بها حوالى مليون و١٦٧ الف مشترك، ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأضاف عسل انه تم خلال الفترة الماضية استحداث ٧٠ مقر جديد للشبكات بالقرى لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وجارى توريد وحدات شحن متنقلة hand held للمقرات حيث بلغ إجمالي المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال ال٧ شهور الماضية ١٥ مليون و٥٨٤ الف جنيه، بينما بلغ إجمالي المنفذ من الخطة الطموحة خلال نفس الفترة ٤١١ مليون جنيه، واجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات ٥.٢ مليون جنيه وبلغ إجمالى المنفذ من مشروعات الغير ٧٠ مليون جنيه.

وأكد عسل أن تلك الاستثمارات ادت إلى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء مشيرا إلى انه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل ٥ فرق للصيانة المركزية بالمحافظة بإجمالي عدد ٣٩ فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية قال عسل انه بلغ إجمالى عدد المحاضر خلال شهر يناير 2020 حوالى 96 محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 2 مليون و431 الف جنيه.