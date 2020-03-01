شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء الاشتباه في حالتين.. «الصحة» ترد على وجود كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي، اكتشاف أي حالات كورونا حتى الآن في مصر.

وقال مجاهد لـ«المصري اليوم» إن كل ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق ولا يوجد أي حالات مكتشفة مصابة بفيروس كورونا في مصر.

كان عدد من المواقع الإلكترونية قد نشر صباح اليوم خبرًا عن الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا، ونقلهما إلى الحجر الصحي في مستشفى النجيلة بمطروح.