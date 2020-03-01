شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج السعودية»: آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم التأشيرات بعد قرار تعليق الدخول المؤقت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، الأحد، أوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان لها، أن من لديه أي مطالبات عليه مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم «00966920002814»، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».
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