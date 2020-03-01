شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير غير صحيح.. «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا قلق من أى ظواهر جوية بشأن الطقس غدًا، وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن تحذيرات بشأن الحالة الجوية، غدً الاثنين، غير صحيح.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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وهناك شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق على شمال الصعيد، وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.4 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11– 21»، الإسكندرية «12– 20»، قنا «10- 25»، الأقصر «10- 25»، أسوان «11 – 26».