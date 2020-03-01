شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تطلق مبادرة لتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن إطلاق مبادرة للاهتمام بصحة العاملين بالشركة تحت عنوان «صحتنا في أجسامنا»، والتي تستهدف تحسين اللياقة البدنية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.

وأضاف «محمد»، أنه تم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تنظم الشركة برنامجًا رياضيًا لعدد 50 موظفًا يتضمن رياضتى الجرى والمشى بالاستاد الرياضى، وممارسة تمارين اللياقة البدنية بأحد المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين، لتحسين القدرات البدنية للعاملين، وجعلهم أكثر نشاطاً بما يعود بالنفع على العمل.