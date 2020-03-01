شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تطارد سيارات مخلفات الرتش في شوارعها وتضبط 10 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والخاص بضبط السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق تمكنت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل من ضبط 10 سيارات نقل كبيرة ونصف نقل، تقوم بإلقاء المخلفات بنهر الطريق، دون مراعاه لحرم الطريق العام، وما قد يسفر عنه ذلك من اعاقات للحركة المرورية للمواطنين، وتسئ للمظهر العام للطرق .

ووجه «راشد» بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على السيارات المضبوطة، مشدداً على إجراء حجز ثلاثه أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع، واستخدامها في العمل العام ورفع المخلفات خلال مده الحجز، وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق، ويعرض حياه المارة للخطر بإلقاء المخلفات .

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وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة، وتنظيم دوريات ميدانية، خاصه بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها، لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات، التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم، وتلقى بها بالمحاور والطرق، وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات، لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية، مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .

وشدد على بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، لما تسببه من مظهراً غير حضارياً .

وقد تم تخصيص خطوط ساخنه لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين في قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم، بمقابل مادى بسيط بدلاً من إلقاءها بالمحاور المرورية .

الجيزة تضبط 10 سيارات تلقى مخلفات الرتش بالشوارع

الجيزة تضبط 10 سيارات تلقى مخلفات الرتش بالشوارع

الجيزة تضبط 10 سيارات تلقى مخلفات الرتش بالشوارع

الجيزة تضبط 10 سيارات تلقى مخلفات الرتش بالشوارع

الجيزة تضبط 10 سيارات تلقى مخلفات الرتش بالشوارع