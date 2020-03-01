شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 33 مليار جنيه في منتصف جلسة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف جلسة التداول، الأحد، لمدة نصف ساعة على أن يعاد التداول الساعة 13:03:40، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وتم إيقاف التداول على أسهم 95 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% تراجعًا خلال جلسة تداول الأحد، بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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تهاوت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسة الأحد، بداية الأسبوع، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفاضًا بنسبة 6.14% ليصل إلى مستوى 12210 نقاط.

وخسر رأس المال السوقي نحو 33 مليار جنيه، مسجلا حوالي 634،32 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم 803 ملايين جنيه، بكمية تداول بلغ 120مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 14،252 ألف عملية.