شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يتلقى تقريرًا بشأن الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملات بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد محمود، رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة بشأن تنظيم وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، برئاسة هالة الأمين، مدير عام خدمة المواطنين بالوزارة، حملة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وللاطمئنان على صحة السيدات العاملات بالوزارة، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، لدعم صحة المرأة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهاته للاطمئنان على صحة السيدات العاملات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمرت فعاليات الحملة لمدة 5 أيام، في الإدارة العامة للإعلام العلاقات البيئية، بإشراف المهندسة أمل شعبان، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات البيئية بالوزارة، والمهندسة سعاد مختار، مدير عام إدارة الاتفاقيات والأمن البيئي بمقر الوزارة في مدينة نصر، وتم فحص 280 سيدة من العاملات بالوزارة، وتمت إحالة 30 سيدة منهن إلى المعهد القومي للأورام للمتابعة وللاطمئنان على صحتهن.

وأعربت السيدات العاملات بالوزارة عن سعادتهن بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية ولتنفيذ تلك المبادرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر- فيروس سي- ضغط الدم).