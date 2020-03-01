شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات، اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

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وطبقًا للتحديث الأخير لأسعار الدولار، في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار بين 15.57 للشراء، وبين 15.67 جنيه للبيع.

وكذلك استقرت أسعار الدولار اليوم وفقًا لتحديث بنك مصر، بـ15.75 جنيه للشراء و15.67 للبيع، أما البنك العربي الإفريقي فاستقرت أسعار الدولار به بـ 15.580 جنيه للشراء و15.680 للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية (الدولار) وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.