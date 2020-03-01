شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تواصل توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون وادي النطرون، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

واستمرارًا لتفعيل إجراءات الطب الوقائي، فقد تم توجيه قافلة طبية إلى سجن بورسعيد العمومي، وتم سحب عينات من نزلاء السجن كإجراء وقائي للكشف المُبكر عن «فيروس سي»، كما تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجن القطا الجديد، ضد مرض الإلتهاب السحائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالاتهم الصحية.