شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات بعد تعليق العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة فى بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا ، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن من لديه أى مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين فى بلدانهم ، داعية إلى من لديه أى استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814" ، أو عبر البريد الإلكترونى " ‏[email protected] ".

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءً احترازياً جديداً، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا، ومستمرة فى بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وصول المرض إلى أراضيها ومتابعة وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملاً مثالياً مع هذا الفيروس.

وقال المتحدث الرسمى فى وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن المملكة ومن خلال أجهزتها ومنظوماتها الصحية تقوم بمجموعة من الاحترازات ومجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية فى المنافذ المختلفة، بهدف الوقاية وصد هذا المرض وعدم انتقاله من حامليه ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو خلال فترة حضانته، بعدة طرق طبية مثلى متعارف عليها ومعتمدة عالميا، تخضع لأعلى المعايير، إضافة إلى رفع الجاهزية الرصد والتعامل واكتشاف هذه الحالات داخل المملكة من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت الصحية القائمة، ورفع الوعى الصحى بمزيد التوعية الصحية المجتمعية، ورفع القدرات المخبرية.