شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين أبريل المقبل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة توفر العلاج بالمجان للمصابين بالأمراض المختلفة التى تستهدفها المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الإثنين، القاهرة الكبرى، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.





سوريا: أردوغان يواصل عدوانه على إدلب بدعم الإرهابيين

انتقدت سوريا، استمرار النظام التركى في عدوانه على محافظة إدلب.

وقال الوكالة الرسمية السورية "سانا" في بيان منذ قليل :"تستمر قوات النظام التركي بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى.

التعليم تشكل لجنة لدراسة مقترحات طلاب الثانوية العامة على الجدول المقترح

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة كلفت لجنة لتلقى ودراسة مقترحات طلاب الثانوية العامة وأرائهم حول مقترح الجدول الذى تم إعلانه خلال الأسبوع الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن مهمة اللجنة هى استقبال الأراء ومطابقتها وموازنتها مع امتحانات الثانوية فى المدارس الدولية وغيرها، بسبب امتحان المواد القومية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على تلبية رغبات الطلاب بما يحقق توزان مع زملائهم فى المدارس الأخرى وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى الكنترولات وإعلان النتيجة وامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار عددٍ من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، حيث تشمل هذه المحافظات والمناطق: جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس؛ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس (شرق القناة)، وكذا المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.





الإسكان تبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى بـ"سكن مصر" الأسبوع الجارى

بعد 25 شهرا بالتمام والكمال، تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى وحتى 31 ديسمبرالمقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.

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وزيرة التعاون الدولى تعقد عدة لقاءات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

الأهلى ضمن 7 عمالقة نجحوا فى التتويج بدورى اللاهزيمة بعد فشل ليفربول

انهار حلم فريق ليفربول فى معادلة إنجاز أرسنال بتحقيق دورى اللاهزيمة، بعد سقوطه مساء أمس السبت على يد واتفورد بثلاثية نظيفة على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ليتوقف سجله عند 26 فوزاً وتعادل فى مباراة واحدة فقط قبل السقوط.

الصين ستعيد مواطنيها من دول انتشر فيها كورونا إذا لزم الأمر

قال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن بكين ستتخذ إجراءات لإعادة مواطنيها من الدول التي تأثرت بشدة بفيروس كورونا إذا لزم الأمر.

ولم يذكر تسوي إيمينج المسؤول بوزارة الخارجية الذي تحدث في مؤتمر صحفي في بكين أي دولة بعينها.

وقد سُحبت الصين من متجر التطبيقات الصينى، لعبة كمبيوتر شائعة على نطاق واسع، يقوم فيها اللاعبون بإنشاء ونشر فيروس قاتل حول العالم، ويستخدم اللعبة، التى يطلق عليها Plague، من قبل أكثر من 130 مليون مستخدم، وهى أفضل لعبة محاكاة / استراتيجية على مستوى العالم.





القوى العاملة تقرر وقف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج.. تعرف عليها

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركات الأربع التى تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1161، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم 1162، وشركة " يونس" ترخيص رقم 1008، "الأمانى سابقا" ترخيص رقم 604 شركات ، وذلك لحين توفيق الأوضاع





التعليم العالى: فحص 280 سيدة من العاملات بالوزارة ضمن حملة صحة المرأة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا من محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة بشأن تنظيم وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برئاسة هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين بالوزارة، حملة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى وللاطمئنان على صحة السيدات العاملات بالوزارة، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، لدعم صحة المرأة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة الاطمئنان على صحة السيدات العاملات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.