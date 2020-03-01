شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الإيرانى: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 54 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التليفزيون الإيرانى، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 54 حالة فقط على عكس ما ذكرته المعارضة الإيرانية بتخطى عدد الوفيات لأكثر من 300 حالة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهى نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد المتفشى فى إيران، وحصد حتى الآن أرواح العشرات.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع فى إيران، وتضاربت أعداد المتوفيين بين وزارة الصحة الإيرانية وأعداد أخرى أعلنتها بى بى سى على نسختها الفارسية التى كشفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية وهو رقم رفضته الصحة الإيرانية.

وتواجة هذه الوزارة داخل إيران وخارجها اتهامات بعدم الشفافية بعد تفشى الفيروس، وأصبحت إيران تتصدر إيران قائمة الدول التى شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ الفيروس.

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كما أعلن متحدث البرلمان الإيرانى، أسد الله عباسى، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحسين اشعار آخر.

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية من "أسبوع صعب مرتقب"، ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء فى المنازل والالتزام بالإرشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشى العدوى.

ويتوغل فيروس كورونا فى إيران، بشكل مخيف، فى الأسبوع الثانى له منذ الاعلان عن تفشیه فى 20 فبراير الجارى، ویواصل انتشاره فى مواقع حساسة فى هيكل السلطة بين المسئولين، حيث أعلن فريد الدين حداد عادل، نجل صهر المرشد (شقيقته متزوجة من نجل المرشد مجتبى خامنئى) اصابته بكورونا، وفريد الدين هو نجل غلام على حداد عادل عضو تشخيص مصلحة النظام مستشار على خامنئى.