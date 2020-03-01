شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشكل لجنة لدراسة مقترحات طلاب الثانوية العامة على الجدول المقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة كلفت لجنة لتلقى ودراسة مقترحات طلاب الثانوية العامة وأرائهم حول مقترح الجدول الذى تم إعلانه خلال الأسبوع الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن مهمة اللجنة هى استقبال الأراء ومطابقتها وموازنتها مع امتحانات الثانوية فى المدارس الدولية وغيرها، بسبب امتحان المواد القومية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على تلبية رغبات الطلاب بما يحقق توزان مع زملائهم فى المدارس الأخرى وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى الكنترولات وإعلان النتيجة وامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات،

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

كما يؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبى، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.