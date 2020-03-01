محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (202 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهم)، (247) قضية مخدرات بحوزة (267) متهمًا، ضُبط خلالها 120 كيلو جرام مواد المخدرة و(2435) قرص مخدر.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 81 ألف و247 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 202 قطعة سلاح ناري و247 قضية مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.