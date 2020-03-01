خلال 24 ساعة.. ضبط 202 قطعة سلاح ناري و247 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (202 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهم)، (247) قضية مخدرات بحوزة (267) متهمًا، ضُبط خلالها 120 كيلو جرام مواد المخدرة و(2435) قرص مخدر.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 81 ألف و247 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.