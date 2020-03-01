لحل مشكلة التكدس والزحام.. وزير العدل يفتتح مكتب جديد للتوثيق بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، مكتب توثيق مدينة نصر ثالث، لحل مشكلة التكدس وزحام المواطنين.

ويقع مقر المكتب بالدور الأرضي بمجمع النيابات بشارع الاوتوستراد بمنطقة الجبل الأخضر، وهو المقر الرابع في مدينة نصر.

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ويأتي افتتاح هذا المكتب ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، وقد تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها وزارة العدل في انشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوي الجمهورية، ويعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.

وقال وزير العدل، عقب الافتتاح، إن سياسة الوزارة هي معالجة الزحام بافتتاح فروع جديدة في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقاري، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.