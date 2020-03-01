ضبط صيدلي بحوزته 61 ألف قرص مخدر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، صاحب صيدلية بشبين الكوم لقيامه بالإتجار في الأقراص والأدوية المخدرة وصرفها للمتعاطين دون تذكرة طبية. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (صاحب صيدلية كائنة بدائرة القسم) بالإتجار في الأقراص والأدوية المخدرة وصرفها للمتعاطين دون تذكرة طبية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي تم استهداف الصيدلية المشار إليها بمشاركة إدارة التفتيش الصيدلي، أسفرت جهودها عن ضبط الصيدلي المذكور وبتفتيش الصيدلية ضُبط بداخلها (20 قرص لعقار ليروين "منصرفة بطريقة غير قانونية وغير مثبتة بالدفاتر")، وباستهداف مسكن المتهم عثر على بداخله على (61 ألف و435 قرص مخدر " أصناف متنوعة" -5 أمبولات لعقار نالبوفين – مبلغ مالي) دون تصريح من التفتيش الصيدلي، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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