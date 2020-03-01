محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة شقة محاسب بالسلام؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة السلام أول مفادة تلقية بلاغا من "أیمن. م"، 45 سنة، محاسب ومقیم منشیة السید العالي، باكتشافه سرقة، شاشة LCD 49 بوصة، وشاشة كمبیوتر 24 بوصة، وجهاز لاب توب ماركة HP،و2 هاتف محمو ) من داخل الشقة سكنه ولم یتهم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

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وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "سید. ش"، 47 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 21 قضیة أخرهم 9139 لسنة 2010م السیدة زینب، "هروب من الحرس".

عقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمیة من المفاتیح المصطنعة ز بمواجهته بالتحریات أیدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام المفاتیح المضبوطة بحوزته وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى علیها بمسكنه وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة

وجاري تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.