محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما تردد عن تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة بمطروح، غير صحيح.
وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، إن ما تردد "غير صحيح، والوضع مستقر في مصر حتى الآن، ولا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر".
من جانبه، قال مصدر مسؤول في مستشفى النجيلة بمطروح لمصراوي، إنه لم يتم اخطار المستشفى باستقبال أي حالات مصابة بكورونا أو مشتبه بها، مضيفا: "لم نستقبل أي إشارة من الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة ترد على أنباء تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا إلى مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.