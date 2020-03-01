الصحة ترد على أنباء تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا إلى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما تردد عن تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة بمطروح، غير صحيح.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، إن ما تردد "غير صحيح، والوضع مستقر في مصر حتى الآن، ولا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر".

من جانبه، قال مصدر مسؤول في مستشفى النجيلة بمطروح لمصراوي، إنه لم يتم اخطار المستشفى باستقبال أي حالات مصابة بكورونا أو مشتبه بها، مضيفا: "لم نستقبل أي إشارة من الوزارة".