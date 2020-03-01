لسوء حالة النظافة.. إيقاف القائم بعمل رئيس حي المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة في الصباح الباكر لحي المرج تفقد خلالها شارعي مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب. ونظرًا لسوء حالة النظافة في الشارعين قرر محافظ القاهرة إيقاف القائم بأعمال رئيس حي المرج ومدير فرع هيئة النظافة ورئيس وحدة الرصد البيئي بالحي عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم. كما قرر محافظ القاهرة فسخ عقود متعهدي جمع القمامة في شارعي مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب لعدم أداء عملهم المكلفين به.

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