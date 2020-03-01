محافظة القاهرة: استعادة 44.5 مليون م2 أملاك دولة منذ 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة ونشاطها المكثف في تنفيذ قرارات الإزالة وحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق فعاليات الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب.

وأعلن عبدالعال، عن تنفيذ أكثر من 173 إزالة للتعديات بمساحة إجمالية تعدت نصف مليون م2 (547.000 م2)، وجاري تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة طبقًا للخطة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة، وهذا ما دفع القاهرة لتحافظ على صدارتها بين باقي المحافظات خلال موجات استرداد أراضي الدولة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وصرح المحافظ، بأنه طبقًا للتقارير والبيانات المجمعة من الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة فقد نجحت القاهرة ومنذ انطلاق أعمال موجات استرداد الأراضي أملاك الدولة في مايو 2017 وحتى الآن في تنفيذ أكثر من 3400 إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 44.5 مليون م2 تم استردادها والحفاظ عليها، بنسبة تنفيذ تجاوزت 97% فيما يخص أراضي المباني، بالإضافة إلى نسبة تنفيذ 89% بالنسبة لحالات الأراضي الزراعية.