برلماني يطالب بسرعة مواجهة المواقف العشوائية وإلقاء القمامة بالطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعته لأعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وعدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومديرى الأمن ومديري المرور بالمحافظات الثلاث، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وطالب "حساسين" في بيان له اصدره اليوم من محافظي القاهرة الكبرى "عبدالعال" و"راشد" و"الهجان" بالتنفيذ الفوري لتكليف رئيس الوزراء بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية والتعامل بحسم مع هذه الممارسات.

وقال الدكتور سعيد حساسين إن الفوضى والمواقف العشوائية والسرعات الجنونية وإلقاء القمامة كانت هي العنوانين الرئيسية للطريق الدائرى مطالبا من المسئولين تطبيق تكليفات رئيس الوزراء بكل حسم وقوة على جميع المخالفين لاعادة المظهر الحضاري للطريق الدائري.​