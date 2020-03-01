البيئة تنفذ معسكرًا بقنا تحت شعار "نحو تعليم أخضر في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذ جهاز شئون البيئة بقنا، معسكرًا بيئيًا لمبادرة "تختة خضرة" بجزيرة النيل الوسطى بقنا تحت شعار "نحو تعليم أخضر في مصر"، وذلك لـ55 تلميذًا ومعلمًا بالتعاون مع مبادرة تختة خضرا وهيئة قصور الثقافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وفريق الكشافة بمدينة قوص، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني في مجال خدمة البيئة ضمن توجه وزارة البيئة لتحفيز المشاركة المجتمعية وفعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ودعمت الوزارة مبادرة "تختة خضرا" بإقامة ندوات وورش عمل وعدد من المطويات والمطبوعات، وبالتعاون مع مبادرة هنجملها تم زراعة 100 شجرة مثمرة من الزيتون والرمان بالمدارس ودور العبادة بمدينة قوص.

وتعمل مبادرة "تختة خضرا" على تحقيق رؤية مصر 2030، حيث تم بناء قدرات 25 معلمًا في المرحلة الأساسية على تصميم وتنفيذ وسائل تعليمية تفاعلية مبتكرة من موارد بيئية بسيطة، بالإضافة لإقامة معسكر بيئي كشفي لـ30 تلميذًا تضمن ورش عمل عن ترشيد استهلاك المياه وورشة رسم حر من وحي البيئة بمشاركة قصر ثقافة قوص، واختتم اليوم بورشة عن أهم المشكلات البيئية بمصر وطرق علاجها.