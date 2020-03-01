أخبار مصر | 'روزاليوسف' تصدر كُتيب يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'روزاليوسف' تصدر كُتيب يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبعت مؤسسة روزاليوسف كُتيب يضم كافة المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

جاء ذلك بناءً على قرار المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات "صحفيين - إداريين - عمال".

وقالت المؤسسة إن هذا الكُتيب يُعتبر وسيلة دعاية حضارية، تنفرد بها؛ حفاظًا علي نظافة المؤسسة، ومنعًا للصق الدعاية على جدرانها.

ووفرت إدارة المؤسسة الكُتيب في الاستعلامات - القصر - مبني صباح الخير - بوابة المطابع.

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ووجه جميع العاملين بالمؤسسة الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة، الذي أمر بطباعة الكُتيب على نفقة المؤسسة، ودعمًا لكل المرشحين دون تمييز.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إن ذلك يأتي وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الانتخابات ستُعقد في لجان خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام في المقر الرئيسي وقليوب و 6 أكتوبر والإسكندرية، وبالنسبة لمؤسسة الأخبار في المقر الرئيسي و6 أكتوبر والإسكندرية.