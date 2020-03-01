أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل انتحار فتاة عشرينية بمحطة مترو الدمرداش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل انتحار فتاة عشرينية بمحطة مترو الدمرداش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إنه منذ ساعة، قفزت فتاة عشرينية أمام قطار على رصيف محطة مترو الدمرداش، باتجاه المرج، ما أسفر عن وفاتها.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الفتاة كانت بصحبة والدتها وأخوها وقالا: إنها تعاني من بعض المشاكل النفسية ما تسبب في انتحارها.

وأوضح أن الحادث تسبب في توقف حركة مسير القطارات قرابة العشرة دقائق، وتم رفع الجثة وعودة حركة القطارات في الاتجاهين لطبيعتها بالخط الأول للمترو.