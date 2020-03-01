أخبار مصر | وزير التعليم يفتتح أعمال تطوير مدرستين في سوهاج

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التعليمية التي تم تطويرها من قبل صندوق تحيا مصر، داخل قرى محافظة سوهاج.

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأزاح الدكتور طارق شوقي، الستار عن مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الابتدائية.

Advertisements

وتفقد "شوقي" عددا من فصول المدارس، مشيدًا بجهود صندوق تحيا مصر في التطوير والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخضعت المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين، للتطوير والصيانة الشاملة لها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وضمت 12 فصلًا بها 500 تلميذ وتلميذة، وجرت عملية التطوير بمعرفة صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "مصر الخير"، وتم عمل ملعب نجيل صناعي بالمدرسة.

أما مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، فيبلغ عدد طلابها 455 طالبًا وطالبة، وتم تطويرها وإنشاء جناح جديد بها بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث تم صيانة الجناح القديم صيانة تامة وتجديد الأثاث المدرسي، وإنشاء جناح جديد لتقليل كثافة الطلاب بالفصول ليصبح في كل فصل 35 إلى 40 طالبًا بدلًا من 55.