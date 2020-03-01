أخبار مصر | عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو الدمرداش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو الدمرداش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها، على الانتحار أسفل عجلات مترو محطة الدمرداش، اليوم الأحد، الساعة 11:30 صباحًا.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365": إن الإسعاف حضرت سريعًا لنقل الفتاة، مؤكدين أنها كانت على قيد الحياة حينها.

كان شاب في العشرينات من العمر أيضًا، قفز من شرفة شقته بالطابق التاسع في شارع فيصل الرئيسي بالجيزة، يوم الخميس الماضي.

وأفاد الشهود بانتقال أجهزة الأمن وفريق من نيابة جنوب الجيزة لمباشرة التحقيقات وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.