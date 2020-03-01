أخبار مصر | تفاصيل أعمال تطوير معهد السمع والكلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أعمال تطوير معهد السمع والكلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، التابع لهيئة المستشفيات الجامعية: إن أعمال تطوير المعهد، شملت قسم السمعيات وهو من الأقسام الفريدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة تشخيص أمراض السمع والاتزان.

وأضاف أنه تم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التي تم تدشينها لهذا الغرض، وتجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص.

وتابع أن الدور يضم قسم المعامل والذي تم تجهيزه ليواكب أحدث المستجدات في مجال التحاليل الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة، وتم إنشاء القسم الداخلي بطاقة 24 سريرًا وملحق به معمل لاختبارات النوم مجهز بأحدث الأجهزة لتشخيص متلازمة أمراض النوم، وملحق بالقسم سكن خاص للأطباء. وتابع أنه تم إنشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة في جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة.