أخبار مصر | تفاصيل أعمال تطوير معهد السمع والكلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أعمال تطوير معهد السمع والكلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه تم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التي تم تدشينها لهذا الغرض، وتجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص.
وتابع أنه تم إنشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة في جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة.
ومن ناحيته، قال الدكتور سامح نظمي، نائب مدير المعهد: إن الخدمات التي يقدمها المعهد تتمثل في عمليات زرع القوقعة، وعلاج أمراض وعمليات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أنواعها، والتخاطب، علاج أمراض السمعيات، ورسم سمع بالكمبيوتر، وإختبار الاتزان، والانبعاث الصوتي والتصوير الحنجري.
وأورد أن عدد المترددين على المعهد سنويًا 160 ألف مريض، وعدد عمليات الأنف والأذن والحنجرة بلغت نحو 3279 عملية، وعدد عمليات زراعة القوقعة بلغت 476 عملية حتى الآن.